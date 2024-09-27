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Непобежденный россиянин Евлоев проведет бой со Стерлингом на турнире UFC 310

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Непобежденный российский боец Мовсар Евлоев проведет поединок с бывшим чемпионом UFC в легчайшем весе Алджамейном Стерлингом на турнире в Лас-Вегасе, сообщила пресс-служба промоушена.

Турнир UFC 310 пройдет в ночь на 8 декабря.

Ранее сообщалось, что на этом же турнире состоится реванш между российским бойцом Александром Волковым и французом Сирилом Ганом.

30-летний Евлоев провел за карьеру 18 боев и не потерпел ни одного поражения. На счету 35-летнего американца — 24 победы и 4 поражения в смешанных единоборствах.

Алджамейн Стерлинг
Мовсар Евлоев
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