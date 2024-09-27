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27 сентября, 23:55

Нассурдин Имавов — Брендан Аллен: время начала трансляции боя UFC Fight Night 243

Нассурдин Имавов и Брендан Аллен проведут бой на UFC Fight Night в Париже
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Представляющий Францию россиянин Нассурдин Имавов и американец Брендан Аллен проведут бой в среднем весе на турнире UFC Fight Night 243 в ночь с 28 на 29 сентября. Турнир пройдет на «Аккор Арене» в Париже (Франция), начало основного карда — в 22.00 по московскому времени.

В России главные поединки вечера ММА можно смотреть на «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, а весь турнир будут транслировать телеканал «Матч! Боец» и онлайн-платформа UFC Fight Pass.

Имавову 29 лет, на его счету 14 побед и четыре поражения в профессиональных единоборствах. 9 июня уроженец Дагестана одолел Джареда Каннонье.

Аллену 28 лет, он одержал 24 победы и потерпел пять поражений на профессиональном уровне. 7 апреля боец из США победил Криса Кертиса.

Брендан Аллен
Нассурдин Имавов
UFC
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