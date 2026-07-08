Махачев вылетел в США для подготовки к бою с Гэрри на UFC 330

Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев направился в США для подготовки к бою против ирландца Иэна Гэрри.

Поединок возглавит турнир UFC 330, который пройдет 15 августа в Филадельфии (США).

«Ислам вылетел в США для продолжения подготовки к бою. Там он будет подводиться к поединку, проходить акклиматизацию», — цитирует ТАСС представителя команды Махачева.

На счету 34-летнего Махачева 28 побед и 1 поражение в смешанных единоборствах.