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Махачев вылетел в США для подготовки к бою с Гэрри на UFC 330

Руслан Минаев

Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев направился в США для подготовки к бою против ирландца Иэна Гэрри.

Поединок возглавит турнир UFC 330, который пройдет 15 августа в Филадельфии (США).

«Ислам вылетел в США для продолжения подготовки к бою. Там он будет подводиться к поединку, проходить акклиматизацию», — цитирует ТАСС представителя команды Махачева.

На счету 34-летнего Махачева 28 побед и 1 поражение в смешанных единоборствах.

Источник: ТАСС
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Ислам Махачев
Иэн Мачадо Гэрри
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