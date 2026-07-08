Бой Умара Нурмагомедова и Ядонга возглавит турнир UFC в Шанхае

UFC анонсировал бой россиянина Умара Нурмагомедова и китайца Сонга Ядонга на турнире в Шанхае.

Поединок пройдет 29 августа и станет главным событием вечера. Китайский боец заменит мексиканца Дэвида Мартинеса.

На счету 30-летнего Нурмагомедова 20 побед при одном поражении в смешанных единоборствах. В своем последнем бою россиянин победил судейским решением бразильца Дейвисона Фигейреду.

В активе 28-летнего Ядонга 23 победы, 9 поражений, 1 ничья. Еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.