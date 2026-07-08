Роберт Уиттакер — Никита Крылов: когда бой UFC

Роберт Уиттакер и Никита Крылов проведут бой на UFC 329 12 июля

Австралиец Роберт Уиттакер и россиянин Никита Крылов проведут бой в полутяжелом весе в предварительном карде турнира UFC 329. Вечер смешанных единоборств пройдет в ночь на 12 июля по московскому времени на арене T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США).

Дата и время боя Роберт Уиттакер vs. Никита Крылов на UFC 329

Турнир UFC 329 пройдет в ночь на воскресенье, 12 июля. Ранние предварительные бои начнутся в 00.00 по московскому времени, предварительный кард — в 02.00 мск, основной кард — в 04.00 мск. Бой Уиттакера и Крылова ожидается около 03.30 мск, но к трансляции лучше подключиться заранее.

35-летний Уиттакер имеет в профессиональных ММА 27 побед и 9 поражений. В предыдущем поединке бывший чемпион UFC в среднем весе уступил нидерландцу Ренье де Риддеру раздельным решением судей на турнире UFC в Абу-Даби.

34-летний Крылов на профессиональном уровне одержал 31 победу и потерпел 11 поражений. В последнем бою россиянин победил Модестаса Букаускаса нокаутом в третьем раунде на турнире UFC 324.

Где смотреть бой Уиттакер против Крылова и турнир UFC 329

В прямом эфире трансляцию турнира UFC 329 в России покажут UFC Fight Pass, «Матч! Боец», «Матч ТВ», Okko и «Кинопоиск». Полный кард будет доступен на UFC Fight Pass и «Матч! Боец». Бои основного карда также покажут на «Матч ТВ», в Okko и «Кинопоиске» в ретрансляции федерального канала.

Результат боя Уиттакер — Крылов и других поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.

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