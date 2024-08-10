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Корешков: «У Яна спад в карьере, а Умар более голодный и мотивированный»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков оценил шансы российских бойцов легчайшего веса Умара Нурмагомедова и Петра Яна в возможном очном противостоянии.

«Такой бой возможен и будет интересен. Если оценивать их шансы, я бы в этом противостоянии не выявлял фаворита, потому что не самое приятное зрелище видеть, как дерутся два соотечественника. Шансы Петра и Умара оцениваю 50 на 50. Они примерно равны. У Петра наблюдается в карьере спад и недавние травмы, после которых я не знаю, насколько он восстановился.

У Петра побольше опыта и опыта проведения боев с серьезной оппозицией. Если у Умара это такой единственный бой был с топовым соперником в пятираундовом бою, то у Петра таких боев уже очень много. Но при всем при этом Умар более голодный и мотивированный, поэтому я оцениваю их шансы как равные», — приводит слова Корешкова Vprognoze.ru.

В последнем поединке в главном событии турнира UFC в Абу-Даби (ОАЭ) Умар Нурмагомедов победил американца Кори Сэндхагена единогласным решением судей.

Источник: Vprognoze.ru
Андрей Корешков
Петр Ян
Умар Нурмагомедов
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