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Сегодня, 11:52

Олейник считает, что Сергей Спивак выиграет в бою с Марчином Тыбурой

Виктория Кравченко
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Российский боец тяжелого веса Алексей Олейник прокомментировал предстоящий бой Сергея Спивака с Марчином Тыбурой.

«Давненько мы не видели Сергея Спивака в деле и не знаем, в какой он форме, но если он хорошо тренировался, то может победить Марчина Тыбуру. Думаю, с того раза он стал сильнее, а Тыбура — не стал. Если в предыдущем бою Тыбуре отдали победу близким решением, то сейчас Сергей должен стать сильнее», — сказал Олейник Vprognoze.ru.

10 августа в главном бою вечера на турнире в Лас-Вегасе сразятся тяжеловесы поляк Марчин Тыбура и молдаванин Сергей Спивак.

Источник: Vprognoze
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