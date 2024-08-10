Джон Джонс намекнул на завершение карьеры

Действующий чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) заявил, что может завершить карьеру после поединка против Стипе Миочича (20-4).

«Интересный факт — после этого года Джону Джонсу больше никогда не придется работать. На пенсию в возрасте 37 лет. Вот это победитель по жизни», — написал Джонс в соцсетях.

Ранее глава UFC Дана Уайт заявлял, что Миочич после поединка с Джонсом уйдет из MMA.

Поединок между спортсменами должен состояться 16 ноября на UFC 309 в «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США.