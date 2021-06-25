Тренер Нурмагомедова: «Хабиб снова хочет драться»

Хавьер Мендес, тренер экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, высказал мнение, что российский боец скучает по выступлениям.

«Думаю, что можно было сказать, что он снова хочет драться, — цитирует Мендеса cagesidepress.com. — Он скучает по тренировкам, скучает по боям. Думаю, ему не хватает наших тренировок. Наши отношения выходят за рамки лишь работы. Мы как семья, потому что вместе росли и развивались.

Когда дрался его брат Абубакар, он сказал, что скучает по этому чувству. Наверное, ему будет не хватать того адреналина перед выходом в октагон и поддержки болельщиков. Это сложно заменить в нормальной жизни.

Я не говорил с ним о том, собирается ли он вернуться. Но точно знаю, что его связь с матерью очень сильна, а ее слово важно для него. Он должен получить от нее благословение. Поэтому даже если он и хотел бы вернуться, то без благословения этого не произойдет. Он не ослушается матери".

На счету 32-летнего Нурмагомедова 29 побед в 29 боях. Последним поединком Хабиба стал бой с Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, который прошел 24 октября 2020 года.