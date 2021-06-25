Хабиб Нурмагомедов: «Что-то эти перелеты и встречи расслабили меня»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в своем Instagram сообщил, что возвращается к тренировкам.

В прошлые выходные Нурмагомедов посетил турнир принадлежащего ему промоушена Eagle FC в Казахстане.

«Что-то эти перелеты и встречи расслабили меня. С завтрашнего дня начинаю, а точнее, уже начал», — подписал Хабиб видео.