Хабиб Нурмагомедов: «Что-то эти перелеты и встречи расслабили меня»
10:08
Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в своем Instagram сообщил, что возвращается к тренировкам.
В прошлые выходные Нурмагомедов посетил турнир принадлежащего ему промоушена Eagle FC в Казахстане.
«Что-то эти перелеты и встречи расслабили меня. С завтрашнего дня начинаю, а точнее, уже начал», — подписал Хабиб видео.
В октябре 2020 года Хабиб Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гэтжи и в третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе, после чего объявил о завершении карьеры.
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