Макгрегор заработал около 2 миллионов долларов за каждую секунду боя с Серроне

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор за победный бой с Дональдом Серроне, длившийся 40 секунд, заработал около 78 миллионов долларов, cообщает Lad Bible.

Таким образом, за каждую секунду боя Макгрегор получил около 2 миллионов долларов.

Ранее Конор становился чемпионом UFC в легком и полулегком весе. Сегодняшний поединок проходил в полусредней весовой категории. 31-летний Макгрегор одержал 22-ю победу в ММА при четырех поражениях.