Двалишвили: «Хочу, чтобы О'Мэлли победил Яна»

Шестой номер рейтинга UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили (14-4) признался, что надеется на победу 13-го номера рейтинга UFC в легчайшем весе Шона О'Мэлли (15-1) в бою с бывшим чемпионом легчайшего дивизиона Петра Яна (16-3).

«Это будет бой двух ударников. Сейчас мы поглядим, насколько хорош Шон О'Мэлли, — сказал грузин в интервью Helen Yee. — Он нокаутирует людей, однако когда у него был тяжелый бой против Чито Веры, он проиграл. Все мы знаем, что Петр отличный боец. Я хочу, чтобы победил О'Мэлли, но думаю, что победит Петр».

О'Мэлли и Ян подерутся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.