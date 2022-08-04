Тренер Сехудо и Фигередо дал важный совет Оливейре перед боем с Махачевым

Тренер Эрик Альбаррасин, который играет ключевую роль в подготовке Генри Сехудо (16-2), Дейвесона Фигередо (21-2) и братьев Фрейре к боям сообщил, что Чарльзу Оливейре (33-8) необходимо найти спарринг-партнеров, знакомых со стилем Ислама Махачева (22-1). В противном случае он рискует потерпеть поражение.

«Когда я жил в американском центре олимпийской подготовки, нашей целью было победить Дагестан в течение ближайших 20 лет, — сказал Альбаррасин в интервью Sherdog. — Мы изучали их техники, анализировали схватки, привезли из России хороших борцов, которые хотели жить в США. Нашим главным тренером был Сергей Белоглазов, двукратный олимпийский чемпион. После этого мы добились высоких показателей.

Самое главное — не пытаться обыграть их в их же игре. Мы лучше в стойке, и на земле должны действовать умно, чтобы победить их. Никто не смог одолеть их в их же игре.

В зале АКА полно чемпионов BJJ и ADCC. Плюс там много борцов и ударников. К сожалению, в Бразилии нет чемпиона мира по борьбе. Для Оливейры это громадное упущение, потому что только в восьмиугольнике он познакомится с таким стилем, как у Махачева. Если у Чарльза нет спарринг-партнеров, знакомых со стилем Хабиба и Махачева, то ему незамедлительно следует их найти.

Дагестан очень маленький регион. Он примерно такого же размера, как Копакабана или Натал — там все друг друга знают. Чарльзу нужно поискать кого-нибудь в Кыргызстане, Узбекистане или Казахстане, потому что там много сильных борцов. Чарльзу жизненно важно адаптироваться к такому стилю».

Бой за звание чемпиона UFC в легком весе между Оливейрой и Махачевым состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.