Глава UFC Дана Уайт следил за боксерским поединком между Саулем Альваресом и Калебом Плантом во время турнира UFC 268.

Во время чемпионского боя в женском минимальном весе между китаянкой Вейли Чжан и американкой Роуз Намюнас Уайт, сидя около октагона, параллельно смотрел бой Канело и Планта.

the disrespect from Dana White pic.twitter.com/YoKqMf58mj — Kevin Thang (@Skip2MyJays) November 7, 2021

Сауль Альварес нокаутировал Планта в 11-м раунде и стал абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе. Намюнас защитила чемпионский титул UFC в женском минимальном весе, победив Вейли Чжан.