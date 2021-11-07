Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Дана Уайт во время титульного поединка Вейли Чжан — Роуз Намюнас смотрел бой Канело — Плант

09:36

Глава UFC Дана Уайт следил за боксерским поединком между Саулем Альваресом и Калебом Плантом во время турнира UFC 268.

Во время чемпионского боя в женском минимальном весе между китаянкой Вейли Чжан и американкой Роуз Намюнас Уайт, сидя около октагона, параллельно смотрел бой Канело и Планта.

Сауль Альварес нокаутировал Планта в 11-м раунде и стал абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе. Намюнас защитила чемпионский титул UFC в женском минимальном весе, победив Вейли Чжан.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора
Читайте также
Золотой год «пляжников». Россия в четвертый раз выиграла Межконтинентальный кубок
Очевидцы опубликовали в Сети видео массовой драки в Домодедово
0