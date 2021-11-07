Дана Уайт: «Не уверен, что кто-то кроме Усмана сможет победить Ковингтона»

Президент UFC Дана Уайт считает Колби Ковингтона вторым лучшим бойцом текущего полусреднего веса промоушена.

«Я не уверен, что кто-то кроме Усмана сможет побить его. Его кардио безумно. Он второй лучший в мире. Если бы Усмана не существовало, он был бы чемпионом мира. Но, к сожалению для него, Усман существует», — сказал Уайт на послематчевой пресс-конференции.

Усман победил Ковингтона единогласным решением в главном событии UFC 268 и провел 5-ю защиту титула.