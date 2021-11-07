Президент UFC Дана Уайт выступил против идеи проведения боксерского боя между титулованным боксером Саулем Альваресом по прозвищу Канело и чемпионом UFC в полусреднем весе Камару Усманом.

«Я видел сегодняшний бой Канело. Тебе не захочется с ним драться, — сказал Уайт на пресс-конференции после UFC 268. — Брось, чувак. Давай прекратим нести чушь. Другое дело, если Канело захочет провести бой у нас — давай устроим это. [Усман] не захочет с ним драться на его же территории».

В ночь на 7 ноября в Нью-Йорке в главном событии UFC 268 Усман одержал победу над Колби Ковингтоном единогласным решением судей.

Ранним утром 7 ноября по московскому времени в Лас-Вегасе Сауль Альварес победил американца Калеба Планта в 11-м раунде в поединке за титул абсолютного чемпиона в суперсреднем весе. Мексиканец в настоящее время является лучшим боксером вне зависимости от весовых категорий (pound-for-pound).