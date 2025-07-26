Бывший боец UFC бразилец Баррозу попросил гражданство России

Бывший боец UFC Франсимар Баррозу на мастер-классе в Мелитополе попросил российское гражданство.

«Пожалуйста, это моя мечта — получить российское гражданство. Господин президент, помогите мне, — цитирует ТАСС заявление спортсмена. — Я дрался в UFC и сейчас заканчиваю карьеру, основной фокус будет на моей семье, на Габриэле, на залах».

Бразилец с 2021 года живет в Москве, он женат на россиянке Анастасии Мотяшевой, они вместе воспитывают сына Габриэля.

На счету 45-летнего Баррозу 26 побед, 7 поражений, 1 ничья, 1 бой был признан несостоявшимся. С 2013 по 2018 год он выступал в UFC. Последний поединок в ММА провел в июне 2024 года.