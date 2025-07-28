Джону Джонсу предложили бой на Красной площади

Боксерский промоутер, генеральный директор IBA.PRO Ал Сиеста предложил поединок по боксу легендарному Джону Джонсу на Красной площади. Видео беседы доступно в соцсетях портала Red Corner.

— Если ты не сможешь поучаствовать в турнире в Белом доме, у меня есть для тебя альтернативное предложение. Красная площадь. Хотел бы выступить на Красной площади?

— У меня есть контрактные обязательства перед UFC на длительный период.

— Я думаю, мы решим это вопрос с Даной Уайтом, мы организуем тебе бой на Красной площади вместо боя в Белом доме.

— Отлично.



Согласно Sherdog, на счету Джонса в ММА 28 побед, 1 поражение и 1 бой, признанный несостоявшимся. 38-летний американец владел поясами организации UFC в полутяжелом и тяжелом весе.