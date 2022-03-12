Бой между Корешковым и Дэйли в Bellator отменен

Бой между россиянином Андреем Корешковым и британцем Полом Дэйли, запланированный на 13 мая в Лондоне на турнире Bellator, не состоится. Об этом в своем Telegram-канале сообщил тренер Корешкова — Александр Шлеменко.

«У Андрея Корешкова следующий бой был запланирован в Bellator, в Лондоне — против Пола Дэйли, — сказал Шлеменко. — Был подписан контракт. Но, к сожалению, этот бой не состоится, так как всем россиянам перестали давать английские визы. И мы не исключение. Так что пока — пауза. Не хотелось говорить про политику, но политика неотъемлемо преследует нас везде. Такие вот новости».

На счету 31-летнего бывшего чемпиона Bellator в полусреднем весе Корешкова 25 побед и 4 поражения в ММА. В своем последнем бою, который состоялся 19 февраля, он победил нокаутом в первом раунде американца Чэнса Ренкаунтри.