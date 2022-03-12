Валуев считает, что у Пулеметчика в бою с Гукасяном шансов на победу больше

Депутат Госдумы Николай Валуев рассказал об ожиданиях от боя Зелемхана Дукаева (Пулеметчик) и Эдгара Гукасяна.

«У Пулеметчика Зелемхана больше мотивации. Он побеждал в последний раз соперника, который гораздо его мощнее. Это придаст ему новой прыти. Тем более всего четырехраундовый поединок. Я думаю, что Пулеметчика будет не остановить. Я говорю просто, что, по моему внутреннему убеждению, у Пулеметчика шансов на победу побольше», — цитирует Валуева РЕН ТВ.

Бой Дукаева и Гукасяна пройдет 18 марта в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В рамках турнира на ринг также выйдут Сергей Харитонов, Тимур Мусаев и Фарид Ядуллаев.