Шавкат Рахмонов: «Мой товарищ Айдар работал с Масвидалем, сказал мне: «Ты вообще на другом уровне»

Боец полусреднего веса UFC Шавкат Рахмонов в интервью Youtube-каналу «Разрешите вас перебить» поделился мнением о потенциальном бое с Хорхе Масвидалем.

— Ты сейчас по рейтингу Fight Matrix 36-й (38-й — прим. «СЭ»). Насколько тебе кажется смешным это место? По твоим навыкам ты уже должен в 10-ке быть.

— Там в этих рейтингах не все на своих местах стоят. Просто делают рейтинги, но не знают изнутри, кто сильный.

— Условно, там высоко стоит Хорхе Масвидаль (на 5-м месте — прим. «СЭ»). Вот если вас сейчас поставить, он тебе кажется сложным соперником?

— Нет, я спокойно его бы взял. Это просто вам кажется, что он кого-то там нокаутировал. Он нокаутировал тех, кто ему давал работать так. Я если выйду с ним, я по-другому буду драться. Вот наш товарищ, Айдар, с ним работал [с Масвидалем], короче вообще (смеется)... «На другом уровне ты вообще», говорит мне.

6 февраля Рахмонов нокаутировал Карлстона Харриса на UFC Vegas 46. Боец из Казахстана идет на 15 досрочных победах подряд в ММА, и на трех — в UFC.