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Галиев: «Друзья считали, что АСА подставила меня с таким соперником, как Диас»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Российский боец АСА, выступающий в легкой весовой категории, Венер Галиев поделился мнением о победном поединке с Хакраном Диасом.

«С одной стороны, приятно, что тебя поддерживают свои болельщики. Я понимал, что если выиграю в Уфе, будет очень круто — цитирует Галиева Metaratings.ru. —  В то же время я ожидал, что будет тяжелый бой, и эта ответственность поддавливала. Когда узнали, кто будет моим оппонентом, многие товарищи удивлялись, что АСА выбрала такого сильного соперника. Дома могли бы дать кого-то полегче, потому что желательно, чтобы местный боец победил. Публика шла на меня и хотела моей победы. Поэтому друзья посчитали, что меня с таким соперником подставляли.

Сам не рассчитывал на такое и настраивался на тяжелый бой. Предполагал, что будет тяжело, потому что соперник превосходит меня физически и где-то технически в борьбе. Понимал, что есть какое-то преимущество в ударной технике и скорости, но его техника, хоть и корявая, неприятна. Он мог доносить свои тяжелые удары до Юсуфа Раисова и других бойцов. У него хороший тайминг, поэтому он умудряется попадать даже с корявой техникой. Он вовремя бил и чувствовал дистанцию».

8 декабря на турнире АСА 167 в Уфе Галиев в соглавном бою победил Диаса техническим нокаутом в первом раунде.

Источник: Metaratings.ru
Венер Галиев
Хакран Диас
ММА
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