Фьюри: «Я бы выпил с Джошуа пива и познакомил его со своими детьми»

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0) дал понять, что он хорошо относится к экс-чемпиону WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-3).

«С чего бы нам с Джошуа конфликтовать? Это потому, что я назвал его сосиской? Он когда-нибудь говорил мне что-нибудь плохое, личное, или я ему? Если бы он был сейчас здесь, мы бы выпили пива и съели по бутерброду с джемом, или я бы пригласил его на рыбу с чипсами. Я бы отвел его к себе домой, чтобы он познакомился с моими детьми и сфотографировался. Ты что, думаешь, между нами есть вражда?» — сказал Фьюри на пресс-конференции.

Фьюри и Александр Усик (21-0) должны были встретиться на ринге 17 февраля, но бой был перенесен на 18 мая из-за рассечения над правым глазом, полученного Фьюри во время спарринга. Оба бойца согласились на новую дату, место проведения поединка остается прежним — Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.