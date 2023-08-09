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Сегодня, 20:31

Тактаров считает, что у Монсона ноль шансов одержать над ним победу

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров считает, что у Джеффа Монсона нет шансов на победу над ним.

«У Монсона ноль шансов победить», — написал один из подписчиков под постом Тактарова в соцсетях.

«Ноль процентов», — ответил подписчику Тактаров.

Бой двух ветеранов ММА состоится 18 августа на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве.

Согласно Sherdog, на счету 55-летнего Тактарова 17 побед, 5 поражений и 2 ничьи. В активе 52-летнего Монсона 60 побед, 26 поражений, 1 ничья и 1 бой, признанный несостоявшимся.

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