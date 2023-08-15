Дацик хочет отомстить Томпсону за Олейника в «Бойцовском клубе РЕН ТВ»

Российский боец Вячеслав Дацик заявил, что хочет отомстить британцу Оли Томпсону, который нокаутировал Алексея Олейника.

«Мы с Алексеем занимались в одном зале. Возникло желание отомстить», — цитирует Дацика РЕН ТВ.

Поединок Дацика и Томпсона станет главным событием турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Мероприятие состоится 18 августа на волейбольной арене «Динамо» в Москве.

Дацик и Томпсон проведут бой в формате 4 раунда по 3 минуты. Поединок в прямом эфире покажет РЕН ТВ.