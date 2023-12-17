Российские боксеры победили американцев в матчевой встрече

В Москве завершился турнир «Ночь чемпионов IBA. Россия против США», который прошел в «Международном центре бокса» в Лужниках.

Победу одержала российская команда со счетом 5:0. Все пять поединков состояли из четырех раундов по три минуты.

Команду России представили экс-претендент на пояс WBA Алексей Егоров, бронзовый призер чемпионата мира-2023 Всеволод Шумков, чемпион России-2022 Павел Сосулин, финалист первенства Европы-2023 среди 19-22 лет Бешто Шавлаев и многократный призер чемпионатов России и победитель Спартакиады-2022 Юрий Осипов.