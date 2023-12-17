Исмаилов: «Приятно будет посмотреть на Гаджиева после моей победы в бою с Минеевым»

Боец ММА Магомед Исмаилов ответил на вопрос, когда проведет поединок по боксу против Владимира Минеева.

«В мае-июне 2024 года подеремся с Владимиром Минеевым. Камил Гаджиев не дает мне шансов в бою с Минеевым по боксу? Приятно будет посмотреть на Гаджиева после победы над Владимиром. Камил выступает для меня неким раздражителем. Но я понимаю, что он делает. Стабильность — залог успеха. Это амплуа Гаджиева, он не изменяет своим традициям. Постараемся выиграть, а потом по-доброму позлорадствовать», — цитирует Исмаилова MMA.Metaratings.ru.

Исмаилов и Минеев провели два поединка по правилам ММА. Первый прошел в 2018 году и завершился ничьей. Во втором, в 2021 году, победу техническим нокаутом в третьем раунде одержал Минеев.

На счету 37-летнего Исмаилова 18 побед, 3 поражения и 1 ничья в смешанных единоборствах. В активе 33-летнего Минеева 16 побед, 1 поражение и 1 ничья.