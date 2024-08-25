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Сегодня, 08:36

Мейвезер и Готти III провели реванш в Мексике

Давид Хачатрян
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Флойд Мейвезер и Джон Готти III.
Фото Reuters

Прославленный американский боксер Флойд Мейвезер-младший провел выставочный бой с Джоном Готти III. Поединок проходил на Arena CDMX в Мехико, Мексика.

Поскольку поединок был выставочным, его результаты официально не подсчитывались. Но 47-летний Мейвезер по неофициальным запискам все же одержал победу над 31-летним Готти, внуком покойного криминального босса Джона Готти. Мейвезеру удавалось наносить удары по Готти с относительной легкостью, и он наносил их много, но так и не смог потрясти своего соперника.

Первый бой между ними, состоявшийся в июне 2023 года, закончился дракой после того, как рефери остановил поединок в шестом раунде из-за чрезмерной грубости и удержаний. Готти, маневрируя вокруг рефери, обрушил удары на Мейвезера, и члены бойцовских лагерей хлынули на ринг, где началась потасовка.

Бокс
Флойд Мейвезер
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