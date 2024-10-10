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10 октября, 20:35

Дюбуа намерен взять реванш у Усика: «Я уничтожу его»

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Британский боксер Даниель Дюбуа рассказал о своем желании провести реванш с непобежденным украинцем Александром Усиком.

«Я хочу отомстить Усику. У нас с ним есть незаконченное дело. Когда мы встретимся в следующий раз — все будет иначе. Я уничтожу его, поскольку я стал значительно лучше.

В его декабрьском бою я бы поставил на Фьюри, но в тяжелом весе никогда нельзя быть уверенным. Надеюсь, Фьюри сможет его побить», — цитирует Дюбуа Seconds Out.

Первый поединок между Дюбуа и Усиком состоялся в августе 2023 года в польском Вроцлаве. Украинец одержал досрочную победу в девятом раунде, нанеся британцу второе поражение в карьере. 

Всего на счету 27-летнего Дюбуа 22 победы при двух поражениях на профессиональном ринге.

Александр Усик
Даниель Дюбуа
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