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10 октября, 20:19

Мехонцев: «Бетербиев готов боксировать даже на Луне»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев оценил место проведения боя Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола и его удобство для каждого из боксеров.

«Для Бетербиева не будет проблема приехать в Саудовскую Аравию, а Бивол там уже боксировал. Артур хоть на Луне готов боксировать. Бетербиев боксировал и в Америке, и в Канаде и везде. У него богатейшая любительская карьера, так что он только на Луне не боксировал. Думаю в плане локации не будет ни у кого преимущества», — приводит слова Мехонцева Vprognoze.ru.

Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев проведут поединок в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в ночь с 12 по 13 октября. На кону будут стоять все основные чемпионские титулы в тяжелом весе.

Источник: Vprognoze.ru
Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
Егор Мехонцев
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