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Бетербиев по прилету в Россию: «Очень приятно, когда дома, на родине так встречают. Здесь понятно, где родина»

Давид Хачатрян
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Чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (20-0) поблагодарил всех, кто встретил его в аэропорту в России после боя с Каллумом Смитом (29-2).

— Вы, наверное, уже привыкли, что вас так встречают каждый раз в аэропортах? Уже пальцев на руках не хватает, чтобы пересчитать.

— Очень приятно, когда дома, на родине так встречают. Здесь понятно, где родина.

Бетербиев победил Каллума Смита (29-2) техническим нокаутом в седьмом раунде. Бой состоялся в ночь на 14 января на арене Videotron Centre в Квебеке, Канада.

Артур Бетербиев
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