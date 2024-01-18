Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 15:53

Бетербиев ответил на вопрос о желаемом гонораре за бой с Биволом

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Артур Бетербиев.
Фото «СЭ»

Чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (20-0) в разговоре с журналистами заявил, что не расстроится, если объединительный бой с Дмитрием Биволом (22-0) не состоится, а также ответил на вопрос о желаемом гонораре за возможное противостояние с ним.

— Вы после боя сфотографировались с Бобом Арумом. От него была информация о том, когда состоится бой с Биволом? Когда начнутся переговоры?

— Нет. Я был в дороге. Думаю, несколько дней — и будут новости.

— Если новостей не будет и боя с Биволом не будет, то сильно расстроитесь?

— Нет. Почему? Не расстроюсь. Там же будет кто-то, кто захочет боксировать.

— Но у него не будет пояса.

— Какая разница? Я же последние 4-5 года открыт к этому бою. Я же не говорил, что не хочу этого боя. Всегда был открыт и мы сделали несколько объединительных боев. Это вопрос к нему, но ко мне.

— Перед важными боями кто-то говорит, что готов драться бесплатно, кто-то говорит, что это должен его самый большой гонорар. Опишите желаемый гонорар за бой с Биволом? Какой бы вы хотели, и важен ли он для вас?

— Все вместе, если сказать. Если одним словом сказать все вместе. Я никогда не был сильно завязан к деньгам. Я так понимаю, что деньги — тоже хорошо. Но никогда не было страсти к деньгам, чтобы только денежный вопрос. Мне больше титулы всегда были интересны.

В ночь на 14 января в Канаде Артур Бетербиев нокаутом в седьмом раунде выиграл у Каллума Смита.

Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
1
0
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Защитник «Зенита» Данил Круговой перешел в ЦСКА
«Сибирь» получила 4 поражения за нарушение лимита на легионеров
Актера сериала «Две судьбы» Анатолия Руденко поймали с наркотиками
Московский аэропорт Внуково временно приостановил прием и отправку самолетов
Reuters указало на риски конфискации имущества РФ для стран Запада
ВС РФ рассказали о женской роте ВСУ на кременском участке фронта
Популярное видео
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Минаков: «Хочу прощальный бой с Харитоновым!»
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бетербиев по прилету в Россию: «Очень приятно, когда дома, на родине так встречают. Здесь понятно, где родина»

Бетербиев — о габаритах Смита: «Я когда бой пересматривал, потом уже осознал, что он крупненький был»

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости