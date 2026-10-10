Агрба победил Абдуллаева и завоевал временный титул чемпиона мира WBA

Российский боксер Харитон Агрба завоевал временный титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 63,5 кг.

В 12-раундовом поединке в Екатеринбурге 30-летний Агрба победил соотечественника Заура Абдуллаева раздельным решением судей. Для него это был первый бой за титул чемпиона мира.

Агрба одержал 18-ю победу в профессиональной карьере при одном поражении. Девять поединков россиянин выиграл нокаутом. До боя он занимал первое место в рейтинге WBA.

На счету 32-летнего Абдуллаева теперь 21 победа при трех поражениях. Ранее он дважды боксировал за временные чемпионские титулы: в 2019 году уступил Девину Хэйни в бою за пояс WBC, а в 2025-м проиграл Рэймонду Мураталье в поединке за титул IBF.

Обладателем регулярного титула WBA в весовой категории до 63,5 кг является американец Гэри Антуан Расселл.

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