Умер бывший чемпион мира по боксу в трех весовых категориях Вильфредо Гомес

Бывший чемпион мира по боксу в трех весовых категориях пуэрториканец Вильфредо Гомес умер в возрасте 69 лет, сообщает The Ring.

Причина смерти не уточняется. 29 октября Гомесу исполнилось бы 70 лет.

За профессиональную карьеру Гомес провел 48 боев, в которых одержал 44 победы (42 нокаутом), потерпел три поражения и один поединок завершил вничью. Он владел титулами Всемирного боксерского совета (WBC) во второй легчайшей и полулегкой весовых категориях, а также поясом Всемирной боксерской ассоциации (WBA) во втором полулегком весе.

Гомес провел 17 успешных защит титула WBC, все завершив нокаутом. В 1974 году он стал первым представителем Пуэрто-Рико, выигравшим чемпионат мира среди любителей.

Боксер завершил профессиональную карьеру в 1989 году. В 1995 году его включили в Международный зал боксерской славы.