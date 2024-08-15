Боксер Двали перенес третью операцию на глазу

Чемпион Европы-2024 по боксу Дмитрий Двали сообщил, что перенес третью операцию на поврежденном глазу.

«Проведено уже три операции. Пока тяжело что-то насчет карьеры говорить. По здоровью пока никаких прогнозов врачи не дают, хотелось бы полностью все восстановить», — приводит ТАСС слова Двали.

Ранее президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев заявил, что врачи могут восстановить зрение на поврежденном глазу Двали.

23-летнего спортсменка избили в Крыму 28 июля. Позднее стало известно о задержании избивавших.