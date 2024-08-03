Российскому боксеру Двали выбили глаз в массовой драке в Феодосии

Выступающий в наилегчайшей и легчайшей весовых категориях российский боксер Дмитрий Двали пострадал в результате драки в Феодосии.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, 23-летний спортсмен и тренер-катмен проводили в Крыму мастер-класс. 28 июля во время пробежки по набережной они вступились за подростка, которого избивала толпа мужчин. В результате драки Двали получил перелом орбитальной кости и повредил второй глаз, а у тренера диагностирован перелом руки.

Спортсмен считает, что его карьера из-за этого инцидента завершена.

23-летний Двали является бронзовым призером чемпионата мира (2023), чемпионом Европы (2024), а также чемпионом России (2022). Всего на его счету в любительской карьере 48 побед и 7 поражений.