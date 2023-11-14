Минеев: «Штырков больше дерется, чем боксирует. Кикбоксинга нет»

Боец Владимир Минеев выразил надежду, что его соперник Иван Штырков дойдет до ринга в турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Если бы он хотел сказать мне что-то личное, то мог бы сделать это наедине. Зачем говорить во всеуслышание? Мне главное, чтобы он дошел до ринга. Судя по тем боям, которые я видел, он больше дерется, чем боксирует. Кикбоксинга нет. Но есть большое желание победить, ну, если говорить про бой с Романкевичем, к примеру», — приводит слова Минеев РЕН ТВ.

18 ноября на «RED Арене» в Сочи состоится новый турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Поединок Штыркова и Минеева станет главным событием вечера. Встреча спортсменов пройдет в формате «три раунда по три минуты».

В соглавном поединке турнира сойдутся российский кикбоксер и призер чемпионата мира по тайскому боксу Ислам Муртазаев и бразильский боец Джонатан Оливейра.