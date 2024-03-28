Томпсон: «Минаков — довольно опасный соперник. Но мне все равно, я буду драться и уничтожу его»

Британский боец Оли Томпсон высказался о предстоящем поединке с россиянином Виталием Минаковым.

«Думаю, он очень хороший, профессиональный боец, довольно опасный соперник. Думаю, он попытается победить меня, так что это будет непростой бой. Но мне все равно, я буду драться и уничтожу его. Да, он жесткий соперник, но я приехал сюда с определенными намерениями — не ради веселья, а ради работы и победы», — приводит РЕН ТВ слова Томпсона.

Минаков и Томпсон возглавят турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 29 марта в Москве на волейбольной арене «Динамо». Бой пройдет по правилам бокса, но в перчатках для ММА.