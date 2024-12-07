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Папин заявил, что не упустит возможность нокаутировать Харди

Алина Савинова
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Российский боксер Алексей Папин рассказал о своем настрое на поединок против американца Грега Харди.

«Настроение отличное, настрой боевой. Все супер, форму набираем. Думаю, что сейчас именно к бою подойдем в оптимальной форме», — цитирует Папина «РЕН ТВ.

Россиянин добавил, что будет настраиваться на весь бой, но если представится возможность нокаутировать американца, то он обязательно ей воспользуется.

Папин и Харди проведут поединок на турнире по боксу в рамках гала-шоу «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия», который состоится 13 декабря.

Источник: РЕН ТВ
Алексей Папин
Грег Харди
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