Папин заявил, что не упустит возможность нокаутировать Харди

Российский боксер Алексей Папин рассказал о своем настрое на поединок против американца Грега Харди.

«Настроение отличное, настрой боевой. Все супер, форму набираем. Думаю, что сейчас именно к бою подойдем в оптимальной форме», — цитирует Папина «РЕН ТВ.

Россиянин добавил, что будет настраиваться на весь бой, но если представится возможность нокаутировать американца, то он обязательно ей воспользуется.

Папин и Харди проведут поединок на турнире по боксу в рамках гала-шоу «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия», который состоится 13 декабря.