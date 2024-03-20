Олейник поможет Минакову перед боем с Томпсоном

Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник рассказал, что поможет Виталию Минакову перед боем с Оли Томпсоном на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

«У нас есть тренер, который это все дает. Будем работать. Обсуждали уже, будем еще обсуждать соперника, то, что я знаю о нем, расскажу, естественно, то, что я изучал, этим всем поделюсь. А здесь мы работаем по технике для того, чтобы Виталия сделать максимально подготовленным к этому бою», — цитирует Олейника «РЕН ТВ».

Минаков и Томпсон сразятся в турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 29 марта в Москве. Их поединок станет главным событием вечера.

На счету 39-летнего россиянина в ММА 22 победы и 2 поражения. В активе 44-летнего британца 22 победы при 16 поражениях.