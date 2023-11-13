Минеев — о противостоянии с Штырковым: «Буду делать все, чтобы завершить бой досрочно»

Владимир Минеев поделился ожиданиями от боя с Иваном Штырковым.

«Я рассчитываю на всю дистанцию боя. Я считаю, что Иван будет готов очень хорошо. Для него это серьезное испытание и принципиальная схватка. Бой может завершиться решением судей, но буду делать все, чтобы завершить его досрочно», — приводит РЕН ТВ слова Минеева.

Также Минеев отметил, что это будет принципиальное противостояние, захватывающий поединок, который нужно обязательно посмотреть.

Бой состоится 18 ноября на «RED Арене» в Сочи в рамках турнира суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

На счету 33-летнего Минеева 16 побед, 1 поражение и 1 ничья в смешанных единоборствах. В активе 35-летнего Штыркова 22 победы, 2 поражения и 1 ничья.