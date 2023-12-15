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Сегодня, 22:00

Бабанин — Джонсон: смотреть трансляцию боя турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в прямом эфире

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Максим Бабанин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Россиянин Максим Бабанин и американец Кевин Джонсон проведут поединок в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в пятницу, 15 декабря. По регламенту их противостояние пройдет по правилам бокса и станет главным событием вечера.

Турнир состоится в челябинском Дворце спорта «Юность», его начало запланировано на 18:30 по московскому времени. За предварительными поединками можно будет следить на нашем Ютуб-канале «Ушатайка». Трансляция же главных боев в прямом эфире РЕН ТВ начнется в 22:00 по московскому времени.

Бабанин — российский боксер-профессионал, мастер спорта России международного класса, бывший член сборной РФ по боксу. В любителях побеждал таких известных чемпионов, как британца Тайсона Фьюри — его Максим Бабанин одолел в финале чемпионата Европы среди юниоров в 2007 году. После перехода в профессионалы он провел шесть поединков, в которых шесть раз победил, в том числе четырежды — нокаутом.

Джонсон — американский боксер-профессионал. За время профессиональной карьеры он провел 60 поединков, в которых 36 раз победил (20 раз — нокаутом), потерпел 22 поражения, и еще два боя свел вничью.

Бабанин и&nbsp;Джонсон. Бабанин — Джонсон: онлайн-трансляция боя

Бокс
Кевин Джонсон
Максим Бабанин
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Бойцовский клуб РЕН ТВ: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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