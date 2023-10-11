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Сегодня, 21:32

Комментатор Садоков поделился ожиданиями от боя Дацика и Романкевича

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Комментатор Александр Садоков рассказал о своих ожиданиях от боя между россиянином Вячеславом Дациком и белорусом Петром Романкевичем.

«Драться будут «не на жизнь, а на смерть», несмотря на всю дружбу. И это будет очень крутая битва, потому что Романкевич — очень обученный боец, все-таки мастер спорта международного класса по тайскому боксу. А Слава Дацик — «мастер спорта по всем видам спорта», наш любимец, наш тигр, который дерется до последнего. Будет знатная рубка», — цитирует Садокова РЕН ТВ.

Бой Дацика и Романкевича станет главным поединком нового турнира суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ», который состоится 27 октября.

Источник: РЕН ТВ
Вячеслав Дацик
Петр Романкевич
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