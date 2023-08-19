Дацик высказался о возможном реванше против Емельяненко: «В ММА Саня, конечно, опасный! В боксе его срубить легче»

Российский боец Вячеслав Дацик ответил на вопрос о реванше против Александра Емельяненко по правилам ММА.

«У Вячеслава сейчас есть соперник, который проходит реабилитацию. Он скоро вернется», — сказал Хрюнов.

— Саня опять хочет реванш? (Вопрос Дацика Хрюнову)

— По ММА.

— Вячеслав, как насчет реванша против Александра в ММА?

— Я всегда готов. Но в ММА, конечно, Саня опасный!

— Чем опасен?

— Всякими подлянками. Он все-таки специалист по подлянкам. В боксе его срубить легче. Он колхозки не видит. Что молодой, что сейчас. Общались ли с ним? Давно уже не общался? Когда он проходил реабилитацию, общался, звонил.

— Почему не получилось с «Севером»?

— Что не получилось? Мы просто отдыхали.

В сентябре прошлого года Емельяненко на 13?й секунде проиграл Дацику в поединке по правилам бокса.