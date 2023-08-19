Дацик в первом раунде нокаутировал Томпсона

Россиянин Вячеслав Дацик одержал победу над британцем Оли Томпсоном на турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Поединок завершился в первом раунде техническим нокаутом.

Этот бой был главным событием вечера. После завершения поединка Дацику вручили чемпионский пояс. Победитель отметил, что отомстил за Алексея Олейника, которого Томпсон нокаутировал весной.

Теперь на счету 43-летнего Дацика 8 побед и 8 поражений. У 43-летнего Томпсона — 22 победы и 16 поражений.