Дацик объяснил происхождение своего крика: «Это клич русичей, клич вольных людей»

Российский боец Вячеслав Дацик после победы над Оли Томпсоном на турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» рассказал, что означает его крик.

«Это клич русичей, клич вольных людей. Когда Стенька Разин Астраханский Кремль брал, кое-кого с колокольни скидывали, все кричали сарынь на кичку. Это клич разбойников, приказ всем собраться на корабль, чтобы их не порубали. Потом это пошло как клич вольных людей!» — сказал Дацик.

Россиянин Вячеслав Дацик одержал победу над британцем Оли Томпсоном на турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Поединок завершился в первом раунде техническим нокаутом.