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«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: дата турнира кулачных боев Россия vs США

Турнир по кулачных боям в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет 20 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Сергей Кузьмин.
Фото Соцсети

Турнир по кулачных боям Россия vs США в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится в пятницу, 20 сентября. Ивент пройдет в «Вегас Сити Холле» в Красногорске. Начало — в 20.00 по московскому времени.

В главном событии вечера состоится поединок в тяжелом весе между российским боксером Сергеем Кузьминым и американцем ДеАндре Севейджом. Формат боя — 5 раундов по 2 минуты. В соглавном бою на ринг выйдут россиянин Олег Фомичев и американец Роб Морроу. Поединок пройдет в формате 3 раунда по 2 минуты. Откроет суперсерию бой Кантемира Калажокова (Россия) и Брайса Генри (США).

В прямом эфире турнир по кулачным боям бесплатно покажут на телеканале РЕН ТВ.

ДеАндре Севейдж
Бойцовский клуб РЕН ТВ: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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