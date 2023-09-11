Бокс/ММА
Бойцовский клуб РЕН ТВ
Новости
Статьи Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бойцовский клуб РЕН ТВ

Сегодня, 14:30

Бой Минеева в сентябре: дата и соперник российского бойца

Минеева проведет бой с Карвальо 15 сентября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Владимир Минеев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Владимир Минеев в сентябре проведет бой с бывшим чемпионом Bellator бразильцем Рафаэлем Карвальо. Поединок по правилам кикбоксинга пройдет в Элисте (Россия) в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Бой состоится в ночь с 15 на 16 сентября ориентировочно в 00:00 по московскому времени.

В прямом эфире РЕН ТВ покажет четыре поединка профессионалов международного класса. Каждый бой будет состоять из трех раундов по три минуты.

Поединок Минеева и Карвальо станет главным событием турнира. В соглавном бою на ринг выйдут Владислав Туйнов и китаец Ли Ху, известный как Большой Дьявол. Откроет турнир бой мастера спорта России международного класса Дениса Бурматова и мастера спорта по кикбоксингу Вадима Апсита.

33-летний Минеев — российский кикбоксер и боец ММА, чемпион AMC Fight Nights в среднем весе. Свой последний поединок Владимир провел в ноябре 2022 года. Тогда россиянин победил бразильца Фернандо Родригеса в турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в кикбоксерском противостоянии в трех раундах.

37-летний Карвальо восемь лет выступал в Bellator — с 2014 по 2022 год. С 2019 года бразилец неизменно проигрывает во всех поединках. Последний бой по правилам ММА спортсмен провел еще в апреле 2022 года, после чего взял перерыв.

Владимир Минеев
0
Бойцовский клуб РЕН ТВ: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Медведев — Джоковичу: «Когда ты планируешь немного сбавить обороты?»
Медведев выбрал не тот удар. Как россиянин мог выиграть финал US Open?
Женщина скончалась после употребления арбуза в Москве
В Швеции рассказали о негативных последствиях поддержки Украины
В США рассказали о влиянии на ЕС вхождения новых территорий в РФ
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Саид Нурмагомедов — Мартинес: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Джон Джонс — Сирил Ган: видеообзор боя UFC 285
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дагестанский ученик Минеева проведет бой по кикбоксингу 15 сентября в Элисте
Новости
RSS RSS
Все новости