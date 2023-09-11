Бой Минеева в сентябре: дата и соперник российского бойца

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Владимир Минеев в сентябре проведет бой с бывшим чемпионом Bellator бразильцем Рафаэлем Карвальо. Поединок по правилам кикбоксинга пройдет в Элисте (Россия) в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Бой состоится в ночь с 15 на 16 сентября ориентировочно в 00:00 по московскому времени.

В прямом эфире РЕН ТВ покажет четыре поединка профессионалов международного класса. Каждый бой будет состоять из трех раундов по три минуты.

Поединок Минеева и Карвальо станет главным событием турнира. В соглавном бою на ринг выйдут Владислав Туйнов и китаец Ли Ху, известный как Большой Дьявол. Откроет турнир бой мастера спорта России международного класса Дениса Бурматова и мастера спорта по кикбоксингу Вадима Апсита.

33-летний Минеев — российский кикбоксер и боец ММА, чемпион AMC Fight Nights в среднем весе. Свой последний поединок Владимир провел в ноябре 2022 года. Тогда россиянин победил бразильца Фернандо Родригеса в турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в кикбоксерском противостоянии в трех раундах.

37-летний Карвальо восемь лет выступал в Bellator — с 2014 по 2022 год. С 2019 года бразилец неизменно проигрывает во всех поединках. Последний бой по правилам ММА спортсмен провел еще в апреле 2022 года, после чего взял перерыв.