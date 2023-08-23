Борисов раскритиковал бой Тактарова и Монсона

Чемпион АСА в легчайшем весе Олег Борисов раскритиковал поединок Олега Тактарова и Джеффа Монсона, который прошел в «Бойцовском клубе РЕН ТВ» по правилам бокса.

«Понятное дело, что все знают Тактарова и Монсона. Они старенькие. Где бокс и где они? Изначально их встреча не формата бокса. И обоим им уже за полтинник. Дядечки подрались. Они хотели что-то показать. Понятно, что смотреть особо не на что. Два старика потолкались. В прошлом оба были на хорошем уровне. Монсон — машина, многих людей передушил. Тактаров — одним из первых начинал. Тогда это было их время. Сейчас это спектакль», — приводит слова Борисова MMA.Metaratings.ru.

Тактаров и Монсон дрались в турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 18 августа. По итогу противостояния была зафиксирована ничья.