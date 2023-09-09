Большой Дьявол Ли Ху прилетел в Россию для участия в поединке с Туйновым

Китайский боец Ли Ху прилетел в Москву на поединок с россиянином Владиславом Туйновым на турнире «Бойцовской клуб РЕН ТВ».

РЕН ТВ опубликовал кадры со спортсменом из столичного аэропорта «Шереметьево». Китайскому бойцу предстоит отправиться из Москвы в столицу Калмыкии.

Турнир по кикбоксингу в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится в Элисте 15 сентября. В главном поединке сойдутся Владимир Минеев и бразильский боец Рафаэль Карвальо.